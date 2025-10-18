Manovra aumento di 20 euro al mese per le pensioni minime

Alla fine un piccolo aumento ci sarà “Per quanto riguarda le pensioni minime, abbiamo previsto un incremento di 20 euro mensili” ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri sulla legge di bilancio. Oggi l’importo base per chi non ha versato contributi è di 603,4 euro. Chi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

