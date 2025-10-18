Manovra atto IV | entra in scena il ceto medio Il piano decennale prende forma
La quarta manovra del governo Meloni rappresenta l’ulteriore tassello di un’architettura ambiziosa che di anno in anno prende corpo: quella di un’Italia che vuole tornare a reggersi sui pilastri chiamati occupazione, partecipazione e proiezione. Le prime tre leggi di Bilancio – come sanno bene i lettori del Secolo – sono state indirizzate principalmente ad affrontare le emergenze di questi anni, frutto della “ tempesta perfetta ”: l’incrocio fra guerra, inflazione e carestia. Davanti alle necessità dell’Italia sofferente si è deciso di mettere in sicurezza prima di tutto i ceti sociali più esposti alla crisi: di qui i provvedimenti fondamentali contro il caro energia e le misure sociali come il taglio del cuneo contributivo e l’accorpamento dei primi due scaglioni dell’Irpef. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
