Manovra 2026 nominati da Meloni 3 nuovi Consiglieri della Corte dei Conti | Giuseppe La Gala Nicola Carlone e Fabrizio Carrarini

Le nomine, deliberate su proposta della Presidente del Consiglio e con il parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, rafforzano il collegamento tra le alte istituzioni dello Stato e la magistratura contabile Nel Consiglio dei Ministri n. 146, riunitosi il 17 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

