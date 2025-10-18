Manovra 2026 Meloni rivendica prudenza | 18,7 miliardi su famiglie e lavoro

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una legge di bilancio da 18,7 miliardi che rivendica serietà, equilibrio e responsabilità, con risorse concentrate su famiglie, lavoro, imprese e sanità. È l’impronta indicata da Giorgia Meloni dopo il via libera del Consiglio dei ministri, tra conferme e nuovi interventi per il 2026. Le scelte di fondo e il perimetro finanziario La cornice è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

manovra 2026 meloni rivendica prudenza 187 miliardi su famiglie e lavoro

© Sbircialanotizia.it - Manovra 2026, Meloni rivendica prudenza: 18,7 miliardi su famiglie e lavoro

News recenti che potrebbero piacerti

manovra 2026 meloni rivendicaManovra 2026, Meloni spinge su Irpef e salari: più risorse a famiglie e imprese - Un pacchetto che rivendica serietà e continuità con le priorità degli ultimi anni: taglio delle tasse, sostegno a famiglie e imprese, sanità. Si legge su pupia.tv

manovra 2026 meloni rivendicaTutto quello che c’è da sapere sulla Manovra 2026 del governo di Giorgia Meloni: 18 miliardi tra fisco, “serietà ed equilibrio” - Il Consiglio dei Ministri nelle scorse ore ha approvato la manovra 2026. Secondo notizie.com

manovra 2026 meloni rivendicaManovra 2026 perché Meloni parla di priorità a salari, famiglia e sanità: cosa ha deciso il Governo - L’Esecutivo rivendica salari più leggeri sul piano fiscale, famiglie al centro di un pacchetto che unisce trasferimenti e rimodulazioni dell’ISEE, sanità rafforzata con più assunzioni e trattamenti ec ... Riporta italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra 2026 Meloni Rivendica