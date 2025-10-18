Manovra 2026 fondo da 2,3 miliardi per i Comuni in dissesto | lo Stato teme i pignoramenti

Nella manovra economica approvata ieri, venerdì 17 ottobre, il governo ha scelto di aumentare il deficit solo dello 0,1% del Pil, pari a circa 2,3 miliardi di euro. Una cifra modesta rispetto alle precedenti leggi di Bilancio, ma con una destinazione inedita: quei fondi saranno usati per coprire i costi di eventuali condanne giudiziarie contro lo Stato. È Il Fatto Quotidiano a riportare la notizia. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti lo aveva anticipato in Parlamento: «Il lieve peggioramento del deficit potrà essere utilizzato solo per spese una tantum. Sarà istituito un fondo specifico per fronteggiare gli effetti finanziari derivanti da sentenze nazionali ed europee nelle quali lo Stato potrebbe risultare soccombente». 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Le misure in Manovra 2026 e i nuovi incentivi Autoimpiego • Le novità della Legge di Bilancio 2026 ed i nuovi contributi a fondo perduto disponibili dal 15 ottobre per i giovani fino a 35 anni. - X Vai su X

Manovra, il testo arriva in Cdm. Ecco su cosa si concentrano gli interventi in sanità Il Fondo sanitario nazionale crescerà di 6 miliardi, di cui 2,3 aggiuntivi. Previsti fondi per assunzioni, indennità, prevenzione e assistenza territoriale. Schillaci: Priorità al capitale - facebook.com Vai su Facebook

Manovra 2026, le novità dopo l’approvazione in Cdm: le misure su Irpef, pensioni e nuovi bonus - Tra le novità ci sono taglio dell’Irpef e aumento del bonus mamme lavoratrici. Da fanpage.it

Manovra 2026 da oltre 18 miliardi: taglio Irpef, potenziato bonus mamme, no aumento età pensione per gravosi e usuranti, social card e riforma ISEE. Meloni: “Seria ed ... - La premier Giorgia Meloni ha definito "seria ed equilibrata" la manovra finanziaria approvata dal Consiglio dei Ministri. Riporta orizzontescuola.it

Manovra 2026 approvata in Cdm: le novità su pensioni, taglio Irpef e nuovi bonus. Meloni: “Non c’è tassa su extraprofitti banche”, news in diretta - La Manovra 2026 è stata approvata in Cdm, in diretta le ultime notizie e novità dal Consiglio dei ministri per la prossima legge di bilancio ... Lo riporta fanpage.it