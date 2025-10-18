Manovra 2026 da 18,7 miliardi Tra famiglia tasse salari e pensioni

Meloni, quattro linee guida: "Famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità".

Manovra 2026 da oltre 18 miliardi: taglio Irpef, potenziato bonus mamme, no aumento età pensione per gravosi e usuranti, social card e riforma ISEE. Meloni: "Seria ed equilibrata"

Il governo approva la manovra, è da 18,7 miliardi. Meloni: "Seria ed equilibrata" - La premier sugli stipendi: "Come sappiamo in Italia un problema salari c'è, non si risolve in un giorno, con le misure approvate in questi"

Il Consiglio dei Ministri approva la Manovra: 18,7 miliardi per famiglie, imprese e sanità - Manovra 2026, il Governo Meloni approva la Legge di Bilancio: sostegno a famiglie, imprese, bonus per mamme lavoratrici.