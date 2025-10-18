Manovra 2025 da 18,7 miliardi Le pensioni minime aumenteranno di 20 euro taglio dell' Irpef per il ceto medio TUTTE LE NOVITA'
Una legge di bilancio da 18,7 miliardi di euro incentrata sul taglio dell'Irpef per il ceto medio, con un pacchetto di misure per la famiglia da 1,6 miliardi, interventi a sostegno delle imprese per 8 miliardi e risorse per le assunzioni di medici e infermieri. Torna la rottamazione, ma in modo più selettivo, con rate per 9 anni, riguarda una platea potenziale di 16 milioni di persone. Sulle. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri della Legge di Bilancio 2026, compiamo un passo importante per continuare a costruire il futuro dell’Italia. Si tratta di una Manovra seria, equilibrata e responsabile, da 18,7 miliardi di euro, che concentra le risorse s - X Vai su X
La manovra: 18,7 miliardi per aiutare le famiglie, salari, pensioni e sanità – Tutte le novità Le misure approvate dal consiglio dei ministri, dai tagli alle spese alle banche - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, ok del governo a 18,7 miliardi di interventi - Via libera del Consiglio dei ministri alla manovra da 18,7 miliardi. Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Il governo approva la manovra, è da 18,7 miliardi. Meloni: “Seria ed equilibrata” - La premier sugli stipendi: "Come sappiamo in Italia un problema salari c'è, non si risolve in un giorno, con le misure approvate in questi ... Segnala huffingtonpost.it
>>>ANSA/Manovra da 18,7 miliardi tra tasse, salari e pensioni - Nuove misure per la famiglia e la natalità, il promesso taglio dell'Irpef per il ceto medio, 2 miliardi per dare slancio ai salari, interventi per le imprese, risorse alla sanità. Da ansa.it