Mano tesa ai senzatetto Viaggio nell’impegno della ronda della Caritas
GROSSETO "Al di fuori di me". Cosa c’è al di fuori di se stessi? C’è tanto, spesso un mondo fatto di persone che hanno bisogno di aiuto. Fuori dai riflettori e che opera in prima linea c’è don Claudio Bianchi, che per gli amici è semplicemente ‘Claudio’. Ogni notte, dal lunedì al venerdì c’è chi scende per le strade aiutando chi abita la notte. Don Claudio, secondo i suoi impegni, esce spesso con la Caritas, con il progetto "Abitare la notte" insieme ad alcuni volontari. Siamo stati con don Claudio a fare la cosiddetta ronda. Diciannove le persone incontrate dai quattro volontari: consegnati loro pasti e coperte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
