GROSSETO "Al di fuori di me". Cosa c’è al di fuori di se stessi? C’è tanto, spesso un mondo fatto di persone che hanno bisogno di aiuto. Fuori dai riflettori e che opera in prima linea c’è don Claudio Bianchi, che per gli amici è semplicemente ‘Claudio’. Ogni notte, dal lunedì al venerdì c’è chi scende per le strade aiutando chi abita la notte. Don Claudio, secondo i suoi impegni, esce spesso con la Caritas, con il progetto "Abitare la notte" insieme ad alcuni volontari. Siamo stati con don Claudio a fare la cosiddetta ronda. Diciannove le persone incontrate dai quattro volontari: consegnati loro pasti e coperte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mano tesa ai senzatetto. Viaggio nell'impegno della ronda della Caritas