Manna prepara due colpi di mercato per gennaio

Forzazzurri.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ds azzurro al lavoro per rinforzare la rosa. Nonostante un grande mercato estivo, la dirigenza partenopea, con in testa il direttore sportivo Giovanni Manna, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

manna prepara due colpiManna prepara due colpi di mercato per gennaio - Nonostante un grande mercato estivo, la dirigenza partenopea, con in testa il direttore sportivo Giovanni ... forzazzurri.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Manna Prepara Due Colpi