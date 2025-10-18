Manna | Non era opportuno rischiare Hojlund e McTominay lunedì partiamo per Eindhoven

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida tra Torino e Napoli che avrà luogo tra pochi minuti all’Olimpico Grande Torino. Di seguito quanto dichiarato: Manna: «Rasmus e McTominay abbiamo voluto preservarli». «Giochiamo tante partite, è inutile in questo momento correre dei rischi soprattutto su Rasmus che ha un affaticamento. Lunedì partiamo per l’Olanda e non era opportuno prendere dei rischi. Scott ha preso un colpo, ha dei punti e quindi abbiamo deciso di preservare anche lui. Come ieri ha detto il mister, abbiamo costruito la rosa capendo che fosse difficile lasciare fuori uno dei 4 centrocampisti e quindi variare i moduli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

