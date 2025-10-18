Manifestazione pro Pal | La tregua? Una trappola Hamas sta uccidendo i collaborazionisti
Manifestazione pro Palestina a Milano, sabato 18 ottobre nel pomeriggio. Il corteo, da piazza Udine, è arrivato in piazza Leonardo da Vinci, a Città Studi. Vi hanno partecipato alcune centinaia di persone. Mentre in Medio Oriente si cerca di applicare la (fragile) tregua, i cui passaggi sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Anteprima24 Napoli. . La tregua a Gaza apre dubbi, la Rete Pro Pal di Napoli non smobilita le piazze. Oggi alla Facoltà di lettere e filosofia della Federico II conferenza stampa per presentare "Gente d'o Sud per la Palestina", la grande manifestazione di sabat - facebook.com Vai su Facebook
La liberazione degli ostaggi, il rispetto dei primi accordi, la liberazione dei prigionieri palestinesi sono delle ottime notizie. Ma siamo consapevoli che d'ora in poi servirà il concreto impegno della comunità internazionale affinché questa tregua si trasformi in un - X Vai su X
Manifestaizone pro Pal: "La tregua? Una trappola. Hamas sta uccidendo i collaborazionisti" - In piazza Mercanti maratona di lettura dei nomi dei bambini palestinesi morti. Come scrive milanotoday.it
Scontri a Udine tra pro Pal e polizia, Di Battista: "Una tregua non cancella il genocidio" - Israele, il commento di Alessandro Di Battista a diMartedì. Scrive la7.it
"No al corteo pro-Pal del 14 ottobre", l'appello del centrodestra al sindaco di Udine - In una nota, le forze di opposizione esprimono soddisfazione per la firma dell’accordo di tregua tra Israele e Hamas. Si legge su udinetoday.it