Manifestazione pro Pal | La tregua? Una trappola Hamas sta uccidendo i collaborazionisti

Manifestazione pro Palestina a Milano, sabato 18 ottobre nel pomeriggio. Il corteo, da piazza Udine, è arrivato in piazza Leonardo da Vinci, a Città Studi. Vi hanno partecipato alcune centinaia di persone. Mentre in Medio Oriente si cerca di applicare la (fragile) tregua, i cui passaggi sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it