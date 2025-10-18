Manifestare è un diritto distruggere tutto no Leso il diritto allo studio degli alunni più fragili
La conta dei danni è salatissima: oltre 100mila euro tra Istituto Santoni-Gambacorti (85mila), Galilei-Pacinotti (15mila) e Istituto alberghiero Matteotti (alcune migliaia). Il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, partecipa al sopralluogo all’edificio scolastico di via Italo Possenti. A fargli strada sono i dirigenti scolastici Francesca Napolitano e Salvatore Caruso che condividono l’edificio che ospita rispettivamente 15 e 6 classi. Il presidente Angori prende atto di tutti i danni arrecati, scatta foto, si annota informazioni. "Il punto chiave di questo sopralluogo – dice – è prendere coscienza dell’enorme quantità di danni che sono stati arrecati al patrimonio scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nota stampa delle associazioni democratiche senesi Siena, 15 ottobre 2025 – La Costituzione italiana riconosce il diritto di manifestare il proprio pensiero, col solo limite della lesione manifesta della dignità. Non spetta allo Stato definire se le opinioni espress - facebook.com Vai su Facebook
Cortei per Gaza: "Grave attacco alla democrazia quando esponenti del governo #Meloni evocano restrizioni al diritto di manifestare". Guarda l'intervista di @mmauripd su YouTube: https://youtu.be/bfwKtcF-bSc - X Vai su X
"Manifestare è un diritto, distruggere tutto no. Leso il diritto allo studio degli alunni più fragili" - La conta dei danni è salatissima: oltre 100mila euro tra Istituto Santoni- Come scrive lanazione.it