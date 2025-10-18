Manifestaizone pro Pal | La tregua? Una trappola Hamas sta uccidendo i collaborazionisti
Manifestazione pro Palestina a Milano, sabato 18 ottobre nel pomeriggio. Il corteo, da piazza Udine, è arrivato in piazza Leonardo da Vinci, a Città Studi. Vi hanno partecipato alcune centinaia di persone. Mentre in Medio Oriente si cerca di applicare la (fragile) tregua, i cui passaggi sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Gli studenti occupano i licei e calpestano la tregua: anche Dacia Maraini li bacchetta Leggi qui https://www.ilriformista.it/gli-studenti-occupano-i-licei-e-calpestano-la-tregua-anche-dacia-maraini-li-bacchetta-485423/ - facebook.com Vai su Facebook
La liberazione degli ostaggi, il rispetto dei primi accordi, la liberazione dei prigionieri palestinesi sono delle ottime notizie. Ma siamo consapevoli che d'ora in poi servirà il concreto impegno della comunità internazionale affinché questa tregua si trasformi in un - X Vai su X
Scontri a Udine tra pro Pal e polizia, Di Battista: "Una tregua non cancella il genocidio" - Israele, il commento di Alessandro Di Battista a diMartedì. Secondo la7.it
Manifestazioni Pro-Pal, in stazione aumentano i poliziotti (anche in borghese) per evitare il blocco dei treni - Evitare quanto successo a Brescia e Treviso, o a Firenze dove alcuni manifestanti pro- Da ilgazzettino.it
"No al corteo pro-Pal del 14 ottobre", l'appello del centrodestra al sindaco di Udine - In una nota, le forze di opposizione esprimono soddisfazione per la firma dell’accordo di tregua tra Israele e Hamas. Come scrive udinetoday.it