Mangia come scrivi ritorna e celebra il suo ventennale | tra le grandi novità il piatto Bón bombén - Mágna fin ch' at' n' é vója

La storica e originale rassegna Mangia come scrivi, creata nel novembre 2006 dal giornalista Gianluigi Negri, imitatissima in Italia e il cui titolo è stato copiato nell'ultimo libro di Vittorio Feltri e Tommaso Farina, ritorna per celebrare il proprio ventennale. Nuova la location. E nuova la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it