Mangia come scrivi ritorna e celebra il suo ventennale | tra le grandi novità il piatto Bón bombén - Mágna fin ch' at' n' é vója

18 ott 2025

La storica e originale rassegna Mangia come scrivi, creata nel novembre 2006 dal giornalista Gianluigi Negri, imitatissima in Italia e il cui titolo è stato copiato nell'ultimo libro di Vittorio Feltri e Tommaso Farina, ritorna per celebrare il proprio ventennale. Nuova la location. E nuova la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

mangia scrivi ritorna celebraMangia come scrivi ritorna e celebra il suo ventennale: tra le grandi novità, il piatto "Bón bombén - Mágna fin ch' at' n'é vója" - Da venerdì 21 novembre la storica rassegna diretta da Gianluigi Negri approda alla Corale Verdi di Parma con una nuova formula: alle 18. Lo riporta parmatoday.it

mangia scrivi ritorna celebraIL RITORNO DI MANGIA COME SCRIVI CHE CELEBRA IL 20° ALLA CORALE VERDI - Mangia come scrivi ritorna e celebra il suo ventennale: tra le grandi novità, il piatto “Bón bombén – Mágna fin ... lungoparma.com scrive

