MANGA BOMBER, uno dei classici più amati del panorama manga, sta per tornare con la New Edition, in arrivo il 28 ottobre in fumetteria, libreria e store online. A venti anni dalla sua prima pubblicazione in Italia, l’intramontabile opera di Kazuhiko Shimamoto, uno dei maestri del manga giapponese, sarà disponibile in una veste completamente rinnovata per celebrare al meglio questo capolavoro senza tempo. Questa straordinaria e apprezzata serie slice-of-life, un mix perfetto tra azione e commedia, ci porta nel mondo frenetico e spietato dell’industria manga attraverso gli occhi del sensei Moyuru Honoo, un famoso mangaka che ogni giorno deve confrontarsi con le pressioni e gli inconvenienti di un mestiere in cui ogni scadenza rappresenta una vera e propria battaglia per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - MANGA BOMBER NEW EDITION: la nuova edizione del classico che svela i retroscena del lavoro di mangaka