MANGA BOMBER NEW EDITION |  la nuova edizione del classico che svela i retroscena del lavoro di mangaka

Nerdpool.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MANGA BOMBER, uno dei classici più amati del panorama manga, sta per tornare con  la New Edition, in arrivo il 28 ottobre  in fumetteria, libreria e store online. A venti anni dalla sua prima pubblicazione in Italia, l’intramontabile opera di  Kazuhiko Shimamoto, uno dei maestri del manga giapponese, sarà disponibile in una veste completamente rinnovata per celebrare al meglio questo capolavoro senza tempo. Questa straordinaria e apprezzata  serie slice-of-life, un mix perfetto tra  azione e commedia, ci porta nel  mondo frenetico e spietato dell’industria manga  attraverso gli occhi del sensei Moyuru Honoo, un famoso mangaka che ogni giorno deve confrontarsi con le pressioni e gli inconvenienti di un mestiere in cui  ogni scadenza rappresenta una vera e propria battaglia per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

manga bomber new edition 160la nuova edizione del classico che svela i retroscena del lavoro di mangaka

© Nerdpool.it - MANGA BOMBER NEW EDITION: la nuova edizione del classico che svela i retroscena del lavoro di mangaka

News recenti che potrebbero piacerti

manga bomber new editionMANGA BOMBER NEW EDITION in partenza questo mese - Star Comics ha annunciato MANGA BOMBER NEW EDITION, nuova edizione dell’opera di Kazuhiko Shimamoto che sarà raccolta in 7 volumi. Lo riporta akibagamers.it

28 years later, this award-winning Star Wars manga is getting a gorgeous new edition - In 1997, mangaka Hisao Tamaki attempted to capture the spirit of Star Wars: Episode IV - Riporta polygon.com

Cerca Video su questo argomento: Manga Bomber New Edition