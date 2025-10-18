Mancini torna in panchina? Moretto riapre quella pista clamorosa! L’ex ct della Nazionale contattato da un altro club…Le ultime

Mancini verso il ritorno in panchina? Spunta un nuovo contatto dall’estero, Moretto rilancia lo scenario sull’ex ct Un nome che torna a far parlare, una panchina prestigiosa pronta ad accogliere un nuovo protagonista. Il futuro di Roberto Mancini è di nuovo al centro delle indiscrezioni di mercato. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’ex Commissario . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mancini torna in panchina? Moretto riapre quella pista clamorosa! L’ex ct della Nazionale contattato da un altro club…Le ultime

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roberto Mancini potrebbe tornare su una panchina e nuovamente allenare il Premier League: https://fanpa.ge/eSIkz - facebook.com Vai su Facebook

Le pagelle dell’Italia contro Israele: Donnarumma torna super, Mancini in gol - X Vai su X

Mancini Juve: Moretto riapre la pista per la panchina bianconera? Cosa filtra, con il tecnico italiano contattato da un altro club in queste ore…Ultimissime - Mancini Juve: Matteo Moretto riapre la pista per la panchina della Vecchia Signora? Come scrive juventusnews24.com

Tudor Juve, Moretto rivela: «Rapporti freddi con Comolli, il lavoro del tecnico è sotto osservazione». Retroscena sul futuro dell’allenatore bianconero - Tudor Juve, Matteo Moretto ha fatto questa rivelazione sul rapporto con Comolli e sul futuro del tecnico bianconero. Si legge su juventusnews24.com

Mancini, che schiaffo al City: torna a Manchester ma allo United, Retegui può seguirlo - Mancini avrebbe confessato ad alcuni amici di essere pronto a ripartire in Premier come successore di Amorim al Manchester United: Retegui potrebbe seguirlo ... Da sport.virgilio.it