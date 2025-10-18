Mancini | La Roma si sta migliorando il 6-2 all’Inter? Li abbiamo massacrati

Poche ore al big match tra Roma e Inter, e fioccano come di consueto le interviste ai doppi ex ( ha parlato Nainggolan ). Tra questi anche Amantino Mancini, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è partito proprio dalla sfida dell’ Olimpico: “Partita dura, difficile come è sempre stata. Questa è un’Inter forte, con un sistema collaudato da tanti anni. C’è un allenatore che mi auguro possa diventare un grande tecnico. La Roma però gioca davanti alla sua gente e questa può essere un’arma in più. I nerazzurri e il Napoli sono le due favorite per lo scudetto, ma il campionato è ancora lungo e tutto può succedere”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

