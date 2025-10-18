Mancini Juve | Moretto riapre la pista per la panchina bianconera? Cosa filtra con il tecnico italiano contattato da un altro club in queste ore…Ultimissime

Mancini Juve: Matteo Moretto riapre la pista per la panchina della Vecchia Signora? Cosa filtra, con il tecnico contattato dal Nottingham Forest.. Un nome che torna a circolare, una panchina prestigiosa che si libera. Il futuro di Roberto Mancini è di nuovo al centro delle voci di mercato. Come svelato dall’esperto Matteo Moretto, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale è stato contattato dal Nottingham Forest, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Ange Postecoglou. Il Nottingham Forest pensa a Mancini. Dopo la separazione dal tecnico greco-australiano, il club inglese di proprietà di Evangelos Marinakis ha stilato una shortlist di candidati, e il nome di Mancini sarebbe uno dei più caldi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mancini Juve: Moretto riapre la pista per la panchina bianconera? Cosa filtra, con il tecnico italiano contattato da un altro club in queste ore…Ultimissime

