Manchester City Haaland non si ferma più | undicesima partita di fila a segno è già a quota 23 goal in stagione
2025-10-18 16:33:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Andrea Distaso 18 ott 2025, 18:33 Ultimi aggiornamenti: 18 ott 2025, 18:33 Il centravanti norvegese decisivo anche contro l’Everton con una doppietta in 5?: non ha trovato il goal soltanto in una partita in tutta la stagione Il Manchester City si ripresenta dopo la sosta per le nazionali e centra, contro l’Everton, la terza vittoria consecutiva. Il 2-0 maturato nel secondo tempo consente il momentaneo sorpasso in classifica ai danni del Liverpool e arriva nuovamente nel segno del giocatore più in forma del momento: Erling Haaland. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Intervistato a Stile TV, Giovanni Bia ha parlato così di Cambiaso, suo assistito! Non solo del suo momento alla Juventus, ma anche e soprattutto della trattativa saltata in direzione Manchester City
Il Manchester City piega il Brentford, prima sconfitta per il Crystal Palace
Haaland sentenza, il Manchester City regola il Brentford. Ma Rodri si ferma di nuovo - Preoccupazione per le condizioni dello spagnolo Ancora lui, sempre lui, inevitabilmente lui. Riporta calcionews24.com
La doppietta di Haaland non basta, City fermato dal Monaco - Ai Citizens non è così bastata la doppietta di Haaland, già a quota 17 g ... rsi.ch scrive
Haaland stende l'Everton. Chelsea, 3-0 al Forest. Cacciato Postecoglou, si pensa a Mancini - Vincono anche Brighton e Burnley, rispettivamente contro Newcastle e Leeds. Riporta msn.com