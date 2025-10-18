Mamma e figli trovati morti nel Sile il piano di Rosita | i telefoni e il pranzo la casa lasciata con le porte aperte L' ipotesi | l' anziana già caricata in auto senza vita

MIRANO - Sono usciti in fretta, lasciando cellulare, documenti e portafogli sul tavolo della cucina, e la porta d?ingresso aperta. Il letto di Rosita, dei tre, era l?unico rifatto:. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mamma e figli trovati morti nel Sile, il piano di Rosita: i telefoni e il pranzo, la casa lasciata con le porte aperte. L'ipotesi: l'anziana già caricata in auto senza vita

