Maltempo oggi Puglia in allerta temporali | codice arancione per Gargano e Tremiti fascia adriatica barese e Valle d’Itria Protezione civile previsioni meteo | il dipartimento regionale indica la cessazione alla notte trascorsa
Il dipartimento della protezione civile della Puglia fa terminare l'allerta alle 2 odierne. Quello nazionale non indica un orario specifico. Di seguito: Per la giornata di Sabato 18 ottobre 2025: MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI ALLERTA ARANCIONE: Puglia: Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLERTA ARANCIONE: Puglia: Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI ALLERTA GIALLA: Puglia: Salento Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLERTA GIALLA: Puglia: Salento Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie
