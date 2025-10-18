Il dipartimento della protezione civile della Puglia fa terminare l’allerta alle 2 odierne. Quello nazionale non indica un orario specifico. Di seguito: Per la giornata di Sabato 18 ottobre 2025: MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI ALLERTA ARANCIONE: Puglia: Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLERTA ARANCIONE: Puglia: Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI ALLERTA GIALLA: Puglia: Salento Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLERTA GIALLA: Puglia: Salento Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie (immagine di home page: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile ) L'articolo Maltempo, oggi Puglia in allerta temporali: codice arancione per Gargano e Tremiti, fascia adriatica barese e Valle d’Itria Protezione civile, previsioni meteo: il dipartimento regionale indica la cessazione alla notte trascorsa proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

