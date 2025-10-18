Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 19 ottobre | le regioni a rischio

Previste per domani, domenica 19 ottobre, alcune allerte meteo gialle per rischio idraulico, temporali e idrogeologico. Le regioni colpite saranno due, entrambe del Sud. L'elenco completo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Maltempo, allerta meteo per temporali domani 18 ottobre ? - facebook.com Vai su Facebook

? Allerta Meteo: weekend di forte maltempo al Sud, poi tornano le grandi piogge anche al Centro/Nord - X Vai su X

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 19 ottobre: le regioni a rischio - Previste per domani, domenica 19 ottobre, alcune allerte meteo gialle per rischio idraulico, temporali e idrogeologico ... Come scrive fanpage.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 17 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 17 ottobre, una nuova allerta meteo arancione su parte della Puglia e allerta meteo ... Scrive fanpage.it

Meteo, allerta arancione e gialla il 17 ottobre 2025 in Italia: le regioni a rischio - Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con una duplice allerta meteo arancione e gialla per il 17 ottobre 2025. Secondo meteo.it