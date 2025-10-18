Malore sul lavoro muore dipendente della ditta dei rifiuti Teknoservice

Quotidianodipuglia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un malore improvviso mentre era alla guida del camion dei rifiuti, come ogni giorno, si è rivelato fatale per Francesco Miuli, 59 anni, dipendente della Teknoservice, azienda che. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

malore sul lavoro muore dipendente della ditta dei rifiuti teknoservice

© Quotidianodipuglia.it - Malore sul lavoro, muore dipendente della ditta dei rifiuti Teknoservice

Argomenti simili trattati di recente

Malore fatale in Comune a Reggio Emilia: dipendente muore a 48 anni - Reggio Emilia Un malore al lavoro, in una mattina come tante in via Guido da Castello, sede degli uffici comunali dell’ambito Scuola, le è stato fatale. Lo riporta msn.com

malore lavoro muore dipendenteOperaio muore vittima di un malore, lavorava per una ditta di rifiuti. Il corpo trovato in un deposito - Lo hanno trovato privo di vita in un deposito a Fontana Liri: vittima un operaio di 59 anni, Fabio Santoloci, che viveva a Boville Ernica, dipendente di una ditta che si occupa di rifiuti. Da tunews24.it

malore lavoro muore dipendenteTragedia albergo a Desenzano: muore donna di 55 anni - Tragedia a Desenzano del Garda: una donna di 55 anni muore in albergo per un malore improvviso, indagini in corso. Da gardanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Malore Lavoro Muore Dipendente