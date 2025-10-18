Malore mentre presta servizio | muore un autista della Teknoservice

Brindisireport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Si è sentito male mentre lavorava. Poco dopo è morto. L'azienda Teknoservice, appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune di Brindisi, è stata colpita da un grave lutto. Nella giornata di oggi (sabato 18 ottobre) si è spento il 59enne Francesco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

