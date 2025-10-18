Malore dinanzi al suo ufficio | cade e batte la testa 65enne elitrasportato in ospedale

Salernotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma ad Atena Lucana: un 65enne del posto ha accusato un malore ed è caduto all'ingresso del suo ufficio. Il malcapitato è stato trasferito in elisoccorso dall'ospedale di Polla a quello di Vallo della Lucania. I soccorsiA trovarlo, un vicino di casa che ha allertato 118 e carabinieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

