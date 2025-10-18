Malattie rare Fugatti Provincia Trento | Accordo per centro NeMo continua
Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - “La provincia di Trento vuole continuare il rapporto di collaborazione con il centro clinico NeMo attivo nell'ospedale riabilitativo 'Villa Rosa' di Pergine Valsugana”. Lo ha detto oggi Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento, in occasione del seminario 'Linguaggi della Cura: Solo Lavorando Assieme', in corso all'Itas Forum di Trento e promosso da Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) in collaborazione con AriSla (Fondazione italiana di ricerca sulla Sla) e i centri clinici NeMo. “E' chiaro che quando si rinnova un accordo bisogna fare tutte le valutazioni tecniche e amministrative – ha specificato Fugatti – doverose da parte di chi gestisce soldi pubblici, ma il valore aggiunto che il Centro NeMo ha dato e darà ci ha convinto della necessità di continuare questo rapporto”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un momento di confronto importante sulla gestione delle malattie rare in Regione Piemonte, con il contributo di istituzioni, medici, ricercatori e associazioni dei pazienti. Ho portato il saluto della Regione Piemonte e della V Commissione, sottolineando come l - facebook.com Vai su Facebook
Malattie rare, il progetto di un nuovo Irccs a Torino “per attrarre pazienti da altre regioni” https://lastampa.it/torino/2025/10/16/news/nuovo_irccs_malattie_rare_nefrologia-15354366/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Malattie rare, Fugatti (Provincia Trento): "Accordo per centro NeMo continua" - “La provincia di Trento vuole continuare il rapporto di collaborazione con il centro clinico NeMo attivo ... Si legge su iltempo.it
Giornata delle malattie rare. 5697 i pazienti in Trentino - Cade il 28 febbraio l'XI Giornata trentina delle malattie rare, promossa dal Coordinamento Trentino associazioni Malattie Rare in rete in collaborazione con Provincia Autonoma di Trento, Comune di ... Scrive rainews.it
Malattie rare, al Bambino Gesù identificati circa 100 geni dal 2014 - Di queste, il 6% è senza diagnosi, percentuale che può arrivare al 60% tra i pazienti pediatrici con disabilità mentale o ... Da laprovinciapavese.gelocal.it