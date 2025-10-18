Malattie rare Fugatti Provincia Trento | Accordo per centro NeMo continua

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - “La provincia di Trento vuole continuare il rapporto di collaborazione con il centro clinico NeMo attivo nell'ospedale riabilitativo 'Villa Rosa' di Pergine Valsugana”. Lo ha detto oggi Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento, in occasione del semina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

