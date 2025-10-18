Malattie rare Fontana NeMo | Alleanza pubblico-privato è stata efficace

Ilgiornaleditalia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - “A Trento siamo riusciti a costruire un'alleanza vera tra il privato sociale e le istituzioni, partendo dalla necessità e l'urgenza di dare una risposta al bisogno di chi vive una malattia neuromuscolare”. Con queste parole Alberto Fontana, segretario nazionale dei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

malattie rare fontana nemo alleanza pubblico privato 232 stata efficace

© Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare, Fontana (NeMo): "Alleanza pubblico-privato è stata efficace"

Altre letture consigliate

malattie rare fontana nemoMalattie rare, Fontana (NeMo): “Alleanza pubblico-privato è stata efficace” - “A Trento siamo riusciti a costruire un'alleanza vera tra il privato sociale e le istituzioni, partendo dalla necessità e l'urgenza di ... Lo riporta msn.com

malattie rare fontana nemoMalattie rare, Fugatti (Provincia Trento): "Accordo per centro NeMo continua" - “La provincia di Trento vuole continuare il rapporto di collaborazione con il centro clinico NeMo attivo nell'ospedale riabilitativo 'Villa Rosa' di Pergine Valsugan ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

malattie rare fontana nemoMalattie rare, Zuccarino (NeMO): “Tecnologia è parte della cura” - Così Riccardo Zuccarino, fisiatra del NeMO Trento ed esperto del Centro di Ascolto Aiisla ha sintetizzato ... Come scrive pianetagenoa1893.net

Cerca Video su questo argomento: Malattie Rare Fontana Nemo