Malattie rare a Trento l’alleanza pubblico-privato fa scuola con NeMo

Una cura che parla la lingua delle persone nasce dall’incontro tra istituzioni e privato sociale. A Trento, questa alleanza ha preso forma concreta dentro l’ospedale riabilitativo Villa Rosa, dove i Centri Clinici NeMo hanno trasformato condivisione e rigore in un percorso di accompagnamento per chi convive con una malattia neuromuscolare. Un patto nato dall’urgenza Nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

