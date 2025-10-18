Malattie rare a Trento l’alleanza pubblico-privato fa scuola con NeMo

Una cura che parla la lingua delle persone nasce dall’incontro tra istituzioni e privato sociale. A Trento, questa alleanza ha preso forma concreta dentro l’ospedale riabilitativo Villa Rosa, dove i Centri Clinici NeMo hanno trasformato condivisione e rigore in un percorso di accompagnamento per chi convive con una malattia neuromuscolare. Un patto nato dall’urgenza Nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Malattie rare, a Trento l’alleanza pubblico-privato fa scuola con NeMo

Scopri altri approfondimenti

Un momento di confronto importante sulla gestione delle malattie rare in Regione Piemonte, con il contributo di istituzioni, medici, ricercatori e associazioni dei pazienti. Ho portato il saluto della Regione Piemonte e della V Commissione, sottolineando come l - facebook.com Vai su Facebook

Malattie rare, il progetto di un nuovo Irccs a Torino “per attrarre pazienti da altre regioni” https://lastampa.it/torino/2025/10/16/news/nuovo_irccs_malattie_rare_nefrologia-15354366/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Malattie rare, Demichelis (UniTrento): “Serve linguaggio condiviso da ricerca e terzo settore” - (Adnkronos) – “La comunicazione corretta è ancora più importante nelle malattie rare, dove la ricerca ha ancora tanto da fare e nelle quali la sensibilizzazione sul territorio, ma anche la consapevole ... Si legge su msn.com

Malattie rare, Fugatti (Provincia Trento): "Accordo per centro NeMo continua" - “La provincia di Trento vuole continuare il rapporto di collaborazione con il centro clinico NeMo attivo nell'ospedale riabilitativo 'Villa Rosa' di Pergine Valsugan ... Lo riporta msn.com

Malattie rare, Fontana (NeMo): "Alleanza pubblico-privato è stata efficace" - “A Trento siamo riusciti a costruire un'alleanza vera tra il privato sociale e le istituzioni, partendo dalla necessità e l'urgenza di dare una risposta al bisogno d ... Lo riporta msn.com