MakeitModena in dieci anni migliaia le persone coinvolte
Dal laboratorio di modellazione e stampa 3D, che porta gli studenti a progettare e realizzare oggetti concreti, ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) che avvicinano i ragazzi alle professioni digitali, fino all'"Informatica per tutti", pensato per anziani, stranieri e.
Il 18 ottobre vi aspettiamo al nostro Open Day! Una giornata speciale di laboratori per bambini, giochi, esposizioni e tante attività per scoprire e vivere da vicino il mondo digitale e creativo. Dove: Makeitmodena Quando: sabato 18 ottobre
MakeitModena, la Palestra digitale del Comune di Modena, copie dieci anni e per festeggiare organizza sabato 18 ottobre un Open day aperto alla cittadinanza negli spazi di strada Barchetta 77.