MakeitModena in dieci anni migliaia le persone coinvolte

Dal laboratorio di modellazione e stampa 3D, che porta gli studenti a progettare e realizzare oggetti concreti, ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) che avvicinano i ragazzi alle professioni digitali, fino all’“Informatica per tutti”, pensato per anziani, stranieri e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it