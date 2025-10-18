MakeitModena in dieci anni migliaia le persone coinvolte

Dal laboratorio di modellazione e stampa 3D, che porta gli studenti a progettare e realizzare oggetti concreti, ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) che avvicinano i ragazzi alle professioni digitali, fino all’“Informatica per tutti”, pensato per anziani, stranieri e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

