Màkari 4 recensione primo episodio | grosse novità in arrivo per lo scrittore interpretato da Claudio Gioè

La nostra recensione del primo episodio di Màkari 4, la serie tv di Rai1 con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano e Serena Iansiti tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. Lo scrittore di gialli Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, torna su Rai 1 con quattro nuove storie sempre all’insegna del mistero e del’ironia. Queste le due caratteristiche più spiccate nella serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, diretta ancora una volta da Monica Vullo e Riccardo Mosca. Al confermassimo cast che vede Gioè affiancato da Domenico Centamore, Ester Pantano, Serena Iansiti, Antonella Attili, Filippo Luna, Eurydice El-Etr e Tuccio Musumeci si aggiunge la giovane Giovanna Rosace, pronta a portare scompiglio nella vita di tutti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

