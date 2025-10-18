Mais per popcorn richiamato per possibile presenza di alcaloidi del tropano | i prodotti a rischio
Il mais per popcorn a marchio Cibon e Coal è stato richiamato. In particolare si tratta delle confezioni prodotte da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo (Ra). Secondo l’avviso sul sito del ministero della Salute, nei lotti di produzione 20225 (25Kg) di Cibon, 18425 (da 5 kg) di Coal e 17025 (500 grammi) di Cibon, c’è la possibile “presenza di alcaloidi del tropano oltre il limite di legge”. Per questo motivo Conad e Sigma hanno richiamato alcuni lotti. Gli alcaloidi tropanici sono composti naturali prodotti dal metabolismo secondario delle piante appartenenti alla famiglia delle Solanaceae, delle Erythroxylaceae e delle Convolvulaceae che possono essere presenti nelle coltivazioni di cereali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
