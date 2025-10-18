mai avuto tanta fiducia come a carpi

"A Carpi ho trovato quella fiducia che non ho mai sentito prima in carriera, devo tanto al presidente Lazzaretti". A 48 ore dalla super sfida di lunedì sera al "Cabassi" con l’Ascoli è stato Matteo Cortesi a raccontarsi a tutto campo di fronte alla platea dei capitani delle squadre di calcio a 5 del Csi di Carpi, ospite d’onore de "La Notte dei Capitani". "Nel 2023 venivo da una stagione difficile a Lentigione – le sue parole - avevo segnato solo 3 gol ed ero stato fermo per operarmi al ginocchio. Nonostante tutto Lazzaretti ha sempre creduto in me, non ci ho pensato due volte a firmare col Carpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

