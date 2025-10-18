Mago Forest | Tifo Juventus farei apparire in rosa questo giocatore Gattuso? Un collega
. Le dichiarazioni del comico Il Mago Forest, alias Michele Foresta è un grande appassionato di calcio. Alla vigilia della nuova stagione di GialappaShow, si racconta a La Gazzetta dello Sport tra ricordi d’infanzia e aneddoti sul mondo del pallone. IL CALCIO PER . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Torna “GialappaShow” e nel numero di Telesette in edicola il Mago Forest ci racconta tutte le novità e gli aneddoti di una vita dedicata alla comicità (Ph Jule Haring) #telesette #edicola #daytime #màkari #claudiogioè #domenicocentamore #marcoliorni - facebook.com Vai su Facebook
Affiancheranno Mago Forest alla conduzione di #gialappashow Miriam Leone, Belen Rodriguez, Clara e Pierfrancesco Favino. Come anticipato da Vanity Fair (e confermato da MowMag) Brenda Lodigiani sarà Silvia Toffanin con la parodia 'Vererrimo'. - X Vai su X
Mago Forest: «Tifo Juventus, farei apparire in rosa questo giocatore. Gattuso? Un collega» - Le dichiarazioni del comico Il Mago Forest, alias Michele Foresta è un grande appassionato di calcio. Da calcionews24.com
Mago Forest: "Tifo Juve, oggi ci manca un Altafini. Gattuso? Un collega..." - Il comico siciliano torna in tv con il “GialappaShow”: "Giocavo per strada col Super Santos e amavo i numeri 10. Lo riporta msn.com
Pagina 3 | "Tifo Juve...", il ds perfetto per Comolli sfuma: ora è urgenza, tutti i nomi rimasti - L'episodio scatenante rimanda al febbraio del 2021, periodo in cui la Juventus era impegnata nella doppia sfida contro il Porto, valida per gli ottavi di finale ... Lo riporta tuttosport.com