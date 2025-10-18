Mago Forest | Tifo Juve oggi ci manca un Altafini Gattuso? Un collega

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comico siciliano torna in tv con il “GialappaShow”: "Giocavo per strada col Super Santos e amavo i numeri 10. Vorrei Yuri Chechi sul palco con me, mi ha portato fortuna". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mago forest tifo juve oggi ci manca un altafini gattuso un collega

© Gazzetta.it - Mago Forest: "Tifo Juve, oggi ci manca un Altafini. Gattuso? Un collega..."

Altre letture consigliate

Mago Forest: "Tifo Juve, oggi ci manca un Altafini. Gattuso? Un collega..." - una magia per farlo diventare un calciatore famoso, ma in compenso il Mago Forest, al secolo Michele Foresta, di calcio è rimasto appassionato. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mago Forest Tifo Juve