Maestro di tennis salva minorenne da un'aggressione ma viene preso a pugni | Mi sono salvato grazie alla racchetta

Enrico Dell'Orto, maestro di tennis, ha difeso una ragazza da un'aggressione in strada a Pioltello (Milano), ma è stato colpito da un pugno in faccia che gli ha spaccato il labbro. A Fanpage.it ha raccontato la sua versione dei fatti, avvenuti mercoledì 15 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

