Madre e due figli scompaiono nel silenzio del Sile senza un perché

Una tragedia nel silenzio, lontana dalle luci e dalle parole, ma che riemerge come un’eco spezzata. È accaduto lungo il fiume Sile dove l’acqua ha restituito in dieci giorni il dolore di un’intera famiglia: prima il corpo della madre, Maria Bovo, 77 anni; l’altro ieri quelli dei figli Rosita e Mauro Dal Corso, di 55 . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Madre e due figli scompaiono nel silenzio del Sile senza un perché

