Ma lui è fidanzato fuori Grande Fratello shock dentro e fuori la casa

Nel loft più spiato d'Italia, quello del Grande Fratello, ogni sguardo e battuta diventano potenziali scintille di gossip. Questa volta i riflettori sono tutti su Grazia Kendi, che tra risate e chiacchiere si lascia sfuggire una confessione dal sapore di rivelazione romantica. Il suo cuore sembra battere per un altro concorrente, ma c'è un ostacolo: quel ragazzo ha già una fidanzata fuori dalla Casa. E il pubblico, naturalmente, si divide e inizia a scommettere: nascerà un triangolo amoroso?

