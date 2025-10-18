Ma lui è fidanzato fuori Grande Fratello choc dentro e fuori la casa

Nella Casa del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti iniziano a farsi sempre più intense e le prime simpatie stanno già accendendo i riflettori del pubblico. Dopo i pensieri di Jonas, che continuano a dividere i fan del reality, e il crescente feeling tra Omer e Rasha, al centro dell’attenzione è finita Grazia Kendi. La gieffina, nota per il suo carattere deciso e la sincerità con cui ha raccontato alcuni aspetti difficili del suo passato, questa volta è tornata a far parlare di sé per una confessione notturna che ha spiazzato molti. Durante una chiacchierata a tarda notte con la coinquilina Giulia, Grazia ha ammesso di provare un certo interesse per uno degli ultimi arrivati nella Casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

