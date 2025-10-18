Ma è birra o vino? IGA Italian Grape Ale - Quando il mosto incontra il luppolo la degustazione di ONAV Padova
L’IGA, codificata dal 2015 tra gli stili internazionali di birra, è l’unico stile brassicolo interamente italiano e rappresenta una delle espressioni più originali della produzione dei nostri birrifici artigianali.Dopo aver esplorato il mondo dei formaggi nella scorsa, straordinaria serata, ci. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
