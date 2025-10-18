Ma come si fa a vendere il Cholito Simeone per un negato come Lucca? L’ira dei tifosi del Napoli

Il Torino batte il Napoli con il gol dell’ex il Cholito Simeone. Un gol amaro per il Napoli che ha ceduto l’attaccante ai granata proprio questa stagione. Proprio per questo motivo i tifosi, al termine del match sono insorti sui social chiedendosi perché cedere Simeone per prendere Lucca? Charlotte Heywood: Non perdonerò MAI Conte per aver lasciato partire giocatori del calibro di Raspadori e Simeone, per farsi comprare gente come Lucca. E vediamo di non perdere altri giocatori a furia di “simpatie e antipatie”. Arbitraggio SCHIFOSO. #forzanapolisempre #torinonapoli Eugenio Galeone: perché abbiamo mandato via un ragazzo come Simeone? #forzanapolisempre #Simeone Leggi anche: Il Napoli perde pure col Torino: due sconfitte in sette partite, non si vincono così gli scudetti Phildance: #ForzaNapoliSempre uno schifo del genere non lo vedevo dai tempi di Garcia questo allenatore ha solo culo dopo aver rovinato Kvara sta rovinando De Bruyne dove mette mano fa casini vendere Simeone e la cacata gli è finita addosso Raspadori per un negato Lucca ma come si fa? champagnegobbi: che comunque tra Simeone e Lucca ci sono 3 categorie di differenza a favore del primo anche 4 probabilmente L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

