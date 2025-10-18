M5S oggi il Consiglio nazionale | attesa la ‘mossa’ di Appendino
(Adnkronos) – Potrebbe essere un Consiglio nazionale da dentro o fuori, quello di oggi, per Chiara Appendino. L’ex sindaca di Torino, nella riunione che si terrà in streaming dalle 10 del mattino assieme ai maggiorenti del Movimento 5 stelle, potrebbe tirare le fila e decidere se presentare a Giuseppe Conte le dimissioni dalla carica di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Laura Chimenti / Tg1 Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra di Bilancio per il 2026, che ha un valore complessivo di circa 18,7 miliardi di euro. La manovra si concentra su alcune priorità chiave: sostegno alla famiglia e alla natalità, riduzione Vai su Facebook
Accade oggi. Scandaloso. Il presidente del consiglio #Meloni interrompe la conferenza stampa (monologo senza contraddittorio) lasciando al ministero Giorgetti il compito di proseguire con tanto di in bocca al lupo sarcastico. Questo presidente è di una maled - X Vai su X
M5S, oggi il Consiglio nazionale: attesa la 'mossa' di Appendino - L’ex sindaca di Torino, nella riunione che si terrà in streaming dalle 10 del mattino assieme ai maggior ... Si legge su adnkronos.com
Verso il consiglio nazionale M5s, alta tensione su Appendino - Alta tensione nel M5s alla vigilia del Consiglio nazionale a cui è attesa anche Chiara Appendino. ansa.it scrive
Appendino contro tutti. Scoppia la guerra nel M5S - Dopo le critiche al Pd e ai vertici del Movimento, arriva il fuoco incrociato di Taverna, Patuanelli e Gubito ... Lo riporta giornalelavoce.it