M5S oggi il Consiglio nazionale | attesa la ‘mossa’ di Appendino

Periodicodaily.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Potrebbe essere un Consiglio nazionale da dentro o fuori, quello di oggi, per Chiara Appendino. L’ex sindaca di Torino, nella riunione che si terrà in streaming dalle 10 del mattino assieme ai maggiorenti del Movimento 5 stelle, potrebbe tirare le fila e decidere se presentare a Giuseppe Conte le dimissioni dalla carica di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

m5s oggi consiglio nazionaleM5S, oggi il Consiglio nazionale: attesa la 'mossa' di Appendino - L’ex sindaca di Torino, nella riunione che si terrà in streaming dalle 10 del mattino assieme ai maggior ... Si legge su adnkronos.com

m5s oggi consiglio nazionaleVerso il consiglio nazionale M5s, alta tensione su Appendino - Alta tensione nel M5s alla vigilia del Consiglio nazionale a cui è attesa anche Chiara Appendino. ansa.it scrive

m5s oggi consiglio nazionaleAppendino contro tutti. Scoppia la guerra nel M5S - Dopo le critiche al Pd e ai vertici del Movimento, arriva il fuoco incrociato di Taverna, Patuanelli e Gubito ... Lo riporta giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: M5s Oggi Consiglio Nazionale