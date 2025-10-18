M5s Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente | E’ tempo di rimetterci tutti in discussione
Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento. Stando a quanto appreso dal Fatto, l’ex sindaca di Torino ha ufficializzato il passo indietro durante il Consiglio nazionale, iniziato questa mattina alle dieci. “E’ tempo di rimetterci tutti in discussione” ha in sostanza ribadito, per spiegare le ragioni del suo gesto. Ma già nelle scorse ore i messaggi lasciati nella chat dei deputati da Appendino avevano dato la sensazione ai suoi colleghi che fosse ormai propensa a lasciare. Un’opzione che l’ex sindaca aveva già ventilato nell’assemblea congiunta dei parlamentari di martedì scorso, in cui aveva esortato i suoi a “ non schiacciarci sul Pd ”, precisando che lei l’alleanza con il dem Eugenio Giani in Toscana non l’avrebbe fatta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
