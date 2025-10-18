M5S Cammarano | Agropoli ha diritto a un Pronto Soccorso pienamente operativo

Il capogruppo regionale M5S: “L’ASL ripristini subito un servizio essenziale per la comunità”. “ Il Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Agropoli non è sufficiente. In un territorio vasto e complesso come il Cilento è indispensabile un Pronto Soccorso pienamente operativo, dotato di personale adeguato, servizi specialistici e protocolli di emergenza efficaci. Per queste ragioni, questa mattina ho inviato una nota al Direttore dell’ASL Salerno per chiedere di passare dalle promesse ai fatti, ripristinando un servizio essenziale, previsto dalla normativa”. Dichiara Michele Cammarano, capogruppo regionale M5S e presidente della commissione Aree interne, che nella nota ha sostenuto le richieste avanzate dalla FP CGIL e dal suo presidente Massimiliano Voza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it