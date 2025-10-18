M5s Appendino si dimette da vice-presidente del Movimento

L’atmosfera era carica di tensione, come quando si intuisce che qualcosa di importante sta per accadere ma nessuno osa dirselo apertamente. Negli ultimi giorni, voci, sussurri e messaggi hanno iniziato a circolare: qualcosa nel cuore del Movimento 5 Stelle stava cambiando, e i segnali non potevano più essere ignorati. Chiara Appendino, uno dei volti più noti e carismatici del Movimento, ha deciso di rompere il silenzio proprio quando tutti attendevano una conferma. Il suo gesto, inatteso ma ponderato, ha lasciato i colleghi e gli iscritti con il fiato sospeso, domandandosi quali conseguenze potrebbe avere questo scossone interno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it