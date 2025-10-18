**M5s | Appendino rassegna dimissioni da vicepresidente movimento**

Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - Chiara Appendino, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha rassegnato le sue dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 stelle. Durante la riunione del Consiglio nazionale, ancora in corso, l'ex sindaca di Torino ha formalizzato la decisione che era nell'aria da qualche giorno e ventilata, in un primo momento, martedì durante la congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **M5s: Appendino rassegna dimissioni da vicepresidente movimento**

