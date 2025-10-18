Lutto Nazionale | l' Alta Irpinia si stringe con commozione all’Arma dei Carabinieri

Avellinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Alta Irpinia si stringe attorno allArma dei Carabinieri nel giorno del lutto nazionale, indetto ieri, per i tre militari tragicamente caduti in servizio il 15 ottobre scorso a Castel d’Azzano (Verona).Gesti di vicinanza nel territorio della Compagnia di MontellaPresso le Stazioni dipendenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

