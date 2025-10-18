Lutto a Terni per la morte di Manuela Valsenti | Lascia un vuoto incolmabile Papà Alvaro la sta aspettando per abbracciarla

All'età di 61 anni è venuta prematuramente a mancare Manuele Valsenti. Molto conosciuta in città, era la figlia di Alvaro Valsenti memoria storica della Resistenza ternana, venuto a mancare nel 2023. L’ultimo saluto a Manuela è previsto oggi sabato 18 ottobre pomeriggio dalle 15 alle 18 presso la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

