L’uomo di neve | la spiegazione del finale del film

Harry Hole probabilmente avrebbe dovuto sospettare che l’assassino in L’uomo di neve ( qui la nostra recensione ) fosse qualcuno vicino a lui, e il finale chiarisce gran parte del mistero che circonda il colpevole. Il thriller britannico del 2017 segue Harry che lavora con Katrine Bratt per risolvere il mistero di un assassino che uccide donne e lascia dietro di sé un pupazzo di neve. Harry lavora instancabilmente per risolvere il caso, prendendo in considerazione molti sospetti lungo il percorso, ma senza arrivare al fondo degli omicidi fino alla fine del film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Amano tutti la neve, che copre ogni cosa. Prende la superficie del mondo e la fa bianca e uniforme, riduce le linee, annulla i contorni frastagliati, occulta buche, tagli, crepe, canali, interruzioni, gradini. Pare che si possa volare su tutto, dopo la neve. E in più è c - facebook.com Vai su Facebook

“I Fantastici 4 – Gli Inizi” è al cinema: le scene post credit e la spiegazione del finale - Dopo i film del 2005 e (quello meno fortunato) del 2015, oggi nei cinema campeggia la locandina del terzo reboot cinematografico della saga. deejay.it scrive